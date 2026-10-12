लद्दाख में 9 महीने में पहुंचे 4.60 लाख सैलानी, सितंबर में भी बना रिकॉर्ड; जानिए क्यों बढ़ रहा है क्रेज

डिजिटल डेस्क, जम्मू। लद्दाख घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सितंबर 2026 में 55,582 पर्यटक लद्दाख पहुंचे, जबकि पिछले साल इसी महीने यह संख्या 34,610 थी। यानी एक साल में पर्यटकों की संख्या में 60.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आखिर लद्दाख पर्यटकों को इतना क्यों लुभा रहा है? पहले ये आंकड़े देखिए...

1 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच लद्दाख में 4,60,667 पर्यटक आए, जबकि पूरे साल 2025 में 3,35,872 पर्यटक आए थे। 2026 के शुरुआती नौ महीनों में ही पर्यटकों की संख्या पिछले साल की कुल संख्या से 37.16% ज़्यादा हो गई है।

यह सांस्कृतिक अनुभवों, एडवेंचर टूरिज़्म, स्पोर्ट्स इवेंट्स और अपनी अनोखी प्राकृतिक विरासत के लिए लद्दाख की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है, जबकि अभी भी इस साल के तीन महीने बाकी हैं। फेस्टिवल, मैराथन और नई पहल से लद्दाख बना पर्यटकों की पसंद LG सक्सेना ने इस बड़ी वृद्धि का श्रेय बेहतर कनेक्टिविटी और लद्दाख बाइक वीक, लद्दाख मैराथन, लद्दाख फेस्टिवल जैसे इवेंट्स को बढ़ावा देने के साथ-साथ हाल की नई पहलों जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में लिली के फूलों के खेत और भारत की पहली हाई-एल्टीट्यूड वाइल्डलाइफ़ सफारी को दिया है, जिन्होंने लद्दाख के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया है।

इसी तरह की नौ-महीने की अवधि की तुलना में भी यह वृद्धि साफ़ दिखती है। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच लद्दाख में 2,78,599 पर्यटक आए थे, जबकि 2026 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या बढ़कर 4,60,667 हो गई, जो 65.38% की बड़ी वृद्धि है।

सितंबर में घरेलू पर्यटकों की संख्या 49 हजार के पार घरेलू और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। साल 2026 के पहले नौ महीनों में, लद्दाख में 4,20,927 घरेलू और 39,740 विदेशी पर्यटक आए, जबकि 2025 की इसी अवधि में 3,03,838 घरेलू और 32,034 विदेशी पर्यटक आए थे। यह घरेलू पर्यटकों की संख्या में लगभग 38.54% और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 24.06% की बढ़ोतरी को दिखाता है।

सितंबर 2026 में, घरेलू पर्यटकों की संख्या 29,888 से बढ़कर 49,188 हो गई, जबकि इसी महीने में विदेशी पर्यटकों की संख्या 4,722 से बढ़कर 6,394 हो गई। गर्मियों के अलावा भी लद्दाख में पर्यटन बढ़ाने की तैयारी उपराज्यपाल ने गर्मियों के पारंपरिक पीक सीज़न के अलावा भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्योहारों और कार्यक्रमों के महत्व पर ज़ोर दिया है। उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद 'शोल्डर' और 'ऑफ-सीजन' के दौरान यात्रा को बढ़ावा देना, पर्यटन अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के ज़्यादा टिकाऊ अवसर पैदा करना है।