लद्दाख की मांगों पर केंद्र से बात न बनने पर विरोध-प्रदर्शन का एलान, LG बोले- राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रहे कुछ लोग

राज्य ब्यूरो,जम्मू। लद्दाख के मुद्दों को लेकर स्थानीय संगठन फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने 20 सितंबर को कारगिल में विरोध प्रदर्शन का एलान किया है।

वहीं, लेह अपेक्स बॉडी के पदाधिकारी व पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर 19 से 24 सितंबर तक पदयात्रा करने की घोषणा की है।

हाल ही में दिल्ली में हुई उपसमिति की बैठक में लद्दाख के मुद्दों पर कोई सहमति न बन पाने पर लेह अपेक्स बॉडी (एलएबी) व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) निराश हैं। दोनों समूहों ने बैठक को बेनतीजा बताया है।

स्थानीय संगठनों ने केंद्र पर लगाए आरोप

केडीए ने केंद्र सरकार पर लद्दाख की मांगों को लेकर चल रही वार्ता में गंभीरता और ईमानदारी नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। पिछले साल हुई लेह हिंसा के पीड़ितों के लिए हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल की ओर से घोषित मुआवजे को अपर्याप्त बताते हुए केडीए ने मृतकों के परिवारवालों व घायलों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने व सभी लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है।

सह-अध्यक्ष असगर अली करबलई ने मंगलवार को कारगिल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि गृह मंत्रालय प्रस्तावित यूटी स्तरीय ढांचे को लेकर कोई उचित मसौदा सामने रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं।

कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे काम: उपराज्यपाल लद्दाख में नए विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे समूहों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के विकास की कोई परवाह नहीं है।