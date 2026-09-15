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लद्दाख घूमने वालों के लिए अच्छी खबर, जंस्कार फेस्टिवल शुरू; LG ने युवाओं को दिया खास मंत्र

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Published: Tue, 15 Sep 2026 05:39 PM (IST)

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 11वें लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया, जो ज़ंस्कार की समृद्ध संस्कृति और पर्यटन ...और पढ़ें

लद्दाख में उपराज्यपाल ने किया 11वें ज़ंस्कार फेस्टिवल 2026 का भव्य उद्घाटन।

लद्दाख में उपराज्यपाल ने किया 11वें ज़ंस्कार फेस्टिवल 2026 का भव्य उद्घाटन

HighLights

  1. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ज़ंस्कार फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया।

  2. यह फेस्टिवल ज़ंस्कार की संस्कृति और पर्यटन क्षमता का उत्सव है।

  3. ज़ंस्कार को ज़िले का दर्जा मिलने के बाद यह पहला संस्करण है।

डिजिटल डेस्क, जम्मू जंस्कार फेस्टिवल 2026 शुरू हो गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज 11वें लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहेयह शानदार ज़ंस्कार क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, खास पहचान और पर्यटन की अपार संभावनाओं का उत्सव है। यह दो दिवसीय ज़ंस्कार फेस्टिवल, इस साल अप्रैल में ज़ंस्कार को ज़िले का दर्जा मिलने के बाद से इस फेस्टिवल का पहला संस्करण है।

उपराज्यपाल ने स्थानीय संस्कृति, शिल्प और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल और 'दोक्सा' प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया और जंस्कार जिले में पूरी की गई विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जंस्कार की वार्षिक पत्रिका 'शेसराब' और इंडिया पोस्ट के सहयोग से "गोनबो रंगजोन" पर एक विशेष पोस्टल कवर भी जारी किया।

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उपराज्यपाल ने कहा कि ज़िले का दर्जा मिलना केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह ज़ंस्कार के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं और उनकी खास पहचान को मान्यता देना है। उन्होंने कहा, आज, जब हम एक नए जिले के तौर पर ज़ंस्कार के पहले बड़े सांस्कृतिक फेस्टिवल का जश्न मना रहे हैं, तो यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है।

LG ने कहा कि यहां के मठ, पहाड़, नदियाँ, ट्रेकिंग रूट, एडवेंचर गतिविधियां, परंपराएं और मिलनसार लोग इसे पर्यटन के लिहाज़ से अपार संभावनाओं वाला स्थान बनाते हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख जंस्कार फेस्टिवल को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के आधिकारिक पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया गया है, जिससे जंस्कार की संस्कृति और पर्यटन को व्यापक पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद मिलेगी।

 31 अगस्त तक 4.05 लाख से ज्यादा पर्यटक लद्दाख आए

उन्होंने बताया कि 31 अगस्त तक 4.05 लाख से ज़्यादा पर्यटक लद्दाख आए, जिनमें 3.71 लाख से ज़्यादा घरेलू और 33,000 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक शामिल थे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, होमस्टे, टैक्सी, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानों और कारीगरों का कारोबार बढ़ेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोज़गार और उद्यमिता के अवसर भी पैदा होंगे।

उपराज्यपाल ने ज़ोर दिया कि पर्यटन का विकास टिकाऊ, जिम्मेदार और लोगों पर केंद्रित तरीके से होना चाहिए, जिसमें जंस्कार के पर्यावरण, संस्कृति और परंपराओं का पूरा सम्मान किया जाए।

 डिजिटल दुनिया से जुड़ें जंस्कार के युवा

उपराज्यपाल ने ज़ंस्कार के युवाओं से अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र को दुनिया के सामने लाने और पर्यटन व उद्यमिता में नए अवसर पैदा करने के लिए भी कहा।