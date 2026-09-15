लद्दाख घूमने वालों के लिए अच्छी खबर, जंस्कार फेस्टिवल शुरू; LG ने युवाओं को दिया खास मंत्र

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जंस्कार फेस्टिवल 2026 शुरू हो गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज 11वें लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे।यह शानदार ज़ंस्कार क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, खास पहचान और पर्यटन की अपार संभावनाओं का उत्सव है। यह दो दिवसीय ज़ंस्कार फेस्टिवल, इस साल अप्रैल में ज़ंस्कार को ज़िले का दर्जा मिलने के बाद से इस फेस्टिवल का पहला संस्करण है।

उपराज्यपाल ने स्थानीय संस्कृति, शिल्प और उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल और 'दोक्सा' प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया और जंस्कार जिले में पूरी की गई विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जंस्कार की वार्षिक पत्रिका 'शेसराब' और इंडिया पोस्ट के सहयोग से "गोनबो रंगजोन" पर एक विशेष पोस्टल कवर भी जारी किया।

- Inaugurated the 11th Ladakh Zanskar Festival 2026, today, in the mesmerizing landscapes of Zanskar Valley, amidst vibrant cultural celebrations and enthusiastic participation of the local communities.



The Zanskar Festival, the first after Zanskar attained district status, is a… pic.twitter.com/9WGSlMbL5a — LG Ladakh (@lg_ladakh) September 15, 2026 उपराज्यपाल ने कहा कि ज़िले का दर्जा मिलना केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह ज़ंस्कार के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं और उनकी खास पहचान को मान्यता देना है। उन्होंने कहा, आज, जब हम एक नए जिले के तौर पर ज़ंस्कार के पहले बड़े सांस्कृतिक फेस्टिवल का जश्न मना रहे हैं, तो यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। LG ने कहा कि यहां के मठ, पहाड़, नदियाँ, ट्रेकिंग रूट, एडवेंचर गतिविधियां, परंपराएं और मिलनसार लोग इसे पर्यटन के लिहाज़ से अपार संभावनाओं वाला स्थान बनाते हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख जंस्कार फेस्टिवल को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के आधिकारिक पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया गया है, जिससे जंस्कार की संस्कृति और पर्यटन को व्यापक पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद मिलेगी।

31 अगस्त तक 4.05 लाख से ज्यादा पर्यटक लद्दाख आए उन्होंने बताया कि 31 अगस्त तक 4.05 लाख से ज़्यादा पर्यटक लद्दाख आए, जिनमें 3.71 लाख से ज़्यादा घरेलू और 33,000 से ज़्यादा विदेशी पर्यटक शामिल थे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, होमस्टे, टैक्सी, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानों और कारीगरों का कारोबार बढ़ेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोज़गार और उद्यमिता के अवसर भी पैदा होंगे।