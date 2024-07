Ladakh News: कारगिल में बर्फ के अंदर दबे रहे जवानों के शव.... खोजने में लग गए नौ महीने, आखिर क्यों लग गया इतना समय?

उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब 8 अक्टूबर, 2023 को चार सैनिक खो गए, तो छह दिनों की खुदाई के बाद एक शव बरामद हुआ था। इस बार टीम RECCO रडार का उपयोग करके चेनसॉ और GREF ग्रेड फावड़ों के साथ गई और 9 दिनों की खुदाई के बाद शेष तीन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। शव बर्फ से ढकी 70 फीट ऊंची दरार के नीचे दबे हुए थे।

“He Is Not Heavy,

He Is My Brother”



A Big Salute To #HAWSGulmarg for retrieving the bodies of three Havaldar Instructors who were buried in snow in Oct last year while undertaking an expedition to Mount Kun.



— Brigadier Hardeep Singh Sohi,Shaurya Chakra (R) (@Hardisohi) July 10, 2024