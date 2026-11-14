लंच ब्रेक में अचानक गिरी स्कूल की दीवार, तीसरी कक्षा की छात्रा की मौत; कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा

डिजिटल डेस्क, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के ड्रगमुल्ला इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इसकी चपेट में आने से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की मौत हो गई।

मृतक छात्रा की पहचान गाजिया परवेज के रूप में हुई है, जो परवेज अहमद नजर की बेटी थी। अचानक छात्रा पर गिरा दीवार का हिस्सा अधिकारियों के अनुसार, स्कूल परिसर में मौजूद छात्रा पर अचानक दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल इस घटना से काफी चिंता पैदा हो गई है। संबंधित अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है और दीवार गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।