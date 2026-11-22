जागरण संवाददाता, जम्मू। कुंजवानी फ्लाईओवर के अंतिम मोड़ पर संकरी सड़क और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कार फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरी, अन्यथा हादसा गंभीर रूप ले सकता था। हादसे के बाद सामने आए दृश्य में कार बुरी तरह पलटी हुई दिखाई दे रही है।

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, फ्लाईओवर के अंतिम छोर पर पहुंचते ही सड़क अचानक संकरी हो जाती है। ऐसे में वाहन चालकों को आगे का रास्ता समझने और वाहन नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। खासकर रात के समय यहां पर्याप्त रोशनी नहीं होने से खतरा और बढ़ जाता है। संबंधित स्थान पर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा क्षेत्र अंधेरे में रहता है। इस हादसे ने फ्लाईओवर के निर्माण और यातायात व्यवस्था से जुड़े इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

वाहन चालकों और स्थानीय लोगों की मांग है कि संबंधित विभाग इस स्थान का तत्काल निरीक्षण करे और सड़क की चौड़ाई, अंतिम मोड़ की बनावट तथा रोशनी की व्यवस्था में सुधार किया जाए। लोगों का कहना है कि जब तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूरा नहीं होता, तब तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को लेकर उचित प्रबंध किए जाने चाहिए।