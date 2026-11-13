जहांगीर, हजारी, मुदस्सिर... किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद 3 आतंकियों के पोस्टर जारी; 30 लाख का इनाम घोषित

डिजिटल डेस्क, जम्मू। किश्तवाड़ में दो एसपीओ की हत्या के मामले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है।पुलिस ने चेकपॉइंट्स पर संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें लगाई हैं और उनके ठिकाने के बारे में जानकारी देने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है।

जिला पुलिस ने तीन सक्रिय आतंकियों की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर, रियाज अहमद उर्फ हजारी और मुदस्सिर हुसैन के नाम और तस्वीरें दी गई हैं। पुलिस ने इन तीनों की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले व्यक्ति को कुल 30 लाख रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।

दच्छन के दूरदराज इलाके में मिले दोनों के शव बता दें कि किश्तवाड़ जिले में बीते बुधवार से लापता दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव एक दिन बाद गुरुवार सुबह बरामद किए गए हैं। दोनों के शव गोलियों से छलनी थे। अधिकारियों के मुताबिक, उनके शव दूरदराज के दच्छन इलाके से बरामद हुए।