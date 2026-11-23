डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में न्यूनतम तापमान गिर गया है। कश्मीर घाटी में रात के समय कड़ाके की ठंड जारी रही। शोपियां घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान माइनस 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पहलगाम में माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

आंकड़ों के अनुसार, कश्मीर के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। कश्मीर संभाग में गुलमर्ग में माइनस 2.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि अवंतीपोरा, बडगाम और अनंतनाग में माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। काजीगुंड, कोनिबल पम्पोर, श्रीनगर एयरपोर्ट और सोनमर्ग में माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि कुपवाड़ा में तापमान माइनस 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

पुलवामा में माइनस 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पुलवामा में माइनस 2.7 डिग्री सेल्सियस, गांदरबल में माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस और बांदीपोरा में माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बारामूला में तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ा अधिक है, जबकि कोकरनाग में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। कुलगाम के लिए तापमान के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

जम्मू में सर्दी का क्या हाल? जम्मू संभाग में कठुआ में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद जम्मू एयरपोर्ट पर 10.8 डिग्री सेल्सियस, रामबन में 10.7 डिग्री सेल्सियस और जम्मू शहर में 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

कटरा में 10.4 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 9.1 डिग्री सेल्सियस, रियासी में 8.7 डिग्री सेल्सियस, बटोत में 8.3 डिग्री सेल्सियस और सांबा में 8.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पुंछ में 7.4 डिग्री सेल्सियस, उधमपुर में 6.2 डिग्री सेल्सियस, किश्तवाड़ में 5.7 डिग्री सेल्सियस, राजौरी में 3.6 डिग्री सेल्सियस और भद्रवाह में 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। लेह में - 8.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज लद्दाख में, लेह में माइनस 8.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सभी केंद्रों में सबसे कम है। इसके बाद कारगिल में माइनस 5.9 डिग्री सेल्सियस और नुब्रा घाटी में माइनस 4.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।