कश्मीर में बढ़ी ठिठुरन, गुलमर्ग और पहलगाम में सीजन की सबसे ठंडी रात; काजीगुंड में भी पहली बार पारा शून्य से नीचे

डिजिटल डेस्क, जम्मू। कश्मीर में ठंड लगातार बढ़ रही है। गुलमर्ग और पहलगाम में इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। दोनों जगहों पर न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।

मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, काजीगुंड में भी इस सीजन में पहली बार रात का तापमान शून्य से नीचे चला गया। यहां न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में तापमान माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा।



ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि रात के तापमान में और गिरावट आई है। जैसे-जैसे सर्दियां आ रही हैं, घाटी के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

अगले कई दिनों तक जम्मू-कश्मीर में मौसम रहेगा शुष्क मौसम केंद्र श्रीनगर के अनुसार, आने वाले दिनों में पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि 20 और 21 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

विभाग ने 15 से 21 नवंबर तक मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया है, और इसके बाद 22 से 25 नवंबर तक भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसानों के लिए सलाह विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के अनुकूल रहने के पूर्वानुमान को देखते हुए अपनी कृषि गतिविधियां फिर से शुरू कर सकते हैं। सिंथन टॉप, मार्गन टॉप और पीर की गली में हल्का हिमपात मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह सिंथन टॉप, मार्गन टॉप और पीर की गली में भी हल्का हिमपात देखने को मिला। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह मौसमी औसत से 4.2 डिग्री कम है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इस अंतर से साफ है कि गुलमर्ग में दिन के समय भी ठंड का प्रभाव बना हुआ है।

वहीं राजधानी श्रीनगर में फिलहाल गुलमर्ग जैसी ठंड नहीं है। यहां रविवार सुबह अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। इससे स्पष्ट है कि घाटी के मैदानी इलाकों में तापमान अभी सामान्य से ऊपर बना हुआ है।

अन्य पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान में अंतर देखने को मिला। कुपवाड़ा में अधिकतम तापमान 15.6 और न्यूनतम 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, कोकरनाग में अधिकतम तापमान 12.4 और न्यूनतम 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश-बर्फबारी से घाटी में बढ़ी ठंड तापमान में यह गिरावट 12 और 13 नवंबर को जम्मू-कश्मीर में आए एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के कुछ दिनों बाद देखने को मिली है। इस दौरान मैदानी इलाकों में व्यापक बारिश हुई, जबकि गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई।