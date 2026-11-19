डिजिटल डेस्क, जम्मू। कश्मीर में ठंड लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को घाटी के ज्यादातर इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। शोपियां सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। श्रीनगर में भी पारा गिरकर -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अलावा पहलगाम में -2.8, पुलवामा में -2.5, बडगाम में -1.5, अनंतनाग में -1.4 और कुपवाड़ा में -1.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। लद्दाख में लेह का तापमान -7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस क्षेत्र में सबसे कम है। इससे पता चलता है कि अधिक ऊंचाई वाले इस इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग और श्रीनगर एयरपोर्ट पर -1 डिग्री रहा पारा जानकारी के अनुसार, काजीगुंड में -0.8 डिग्री सेल्सियस, अवंतीपोरा में -0.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में -1.0 डिग्री सेल्सियस, कोनिबल पम्पोर में -1.0 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर एयरपोर्ट पर -1.0 डिग्री सेल्सियस और सोनमर्ग में -1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

कश्मीर के अन्य इलाकों की बात करें तो, गांदरबल में 0.7 डिग्री सेल्सियस और बांदीपोरा में 0.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि बारामूला और कोकरनाग दोनों जगहों पर न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुलगाम के लिए न्यूनतम तापमान के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

जम्मू में 10.8 डिग्री, बटोत में 5.7 डिग्री पारा जम्मू संभाग में कश्मीर के मुकाबले तापमान अधिक रहा, लेकिन कई इलाकों में ठंड का असर बना हुआ है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस, कठुआ में 11.2 और कटरा में 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू एयरपोर्ट पर पारा 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, बनिहाल में 8.7 और बटोत में 5.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

वहीं भद्रवाह में 2.2 डिग्री सेल्सियस, उधमपुर में 7.6 डिग्री सेल्सियस , रामबन में 9.5 डिग्री सेल्सियस, सांबा में 8.0 डिग्री सेल्सियस, किश्तवाड़ में 7.0°C, राजौरी में 4.2 डिग्री सेल्सियस, पुंछ में 8.5 डिग्री सेल्सियस और रियासी में 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। डोडा के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।