डिजिटल डेस्क, जम्मू। कश्मीर घाटी में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। रात के तापमान में गिरावट के चलते कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप तेज हो गया है। हालांकि, कुछ जगहों पर तापमान में मामूली बढ़ोतरी से थोड़ी राहत भी मिली है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शोपियां माइनस 3.3 डिग्री के साथ घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा। वहीं, लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी है। लेह में पारा माइनस 7.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

जानकारी के अनुसार, घाटी के कई इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया, जिससे ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। पहलगाम और पुलवामा में माइनस 2 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा पहलगाम में न्यूनतम तापमान -2.2°C और पुलवामा में -2.1°C दर्ज किया गया। काजीगुंड और कोनिबल पम्पोर में तापमान -0.8°C रहा, जबकि अनंतनाग में -0.9°C दर्ज किया गया। कुलगाम के लिए तापमान का आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

कुपवाड़ा और बडगाम में माइनस 1.1 डिग्री पहुंचा पारा कुपवाड़ा और बडगाम में तापमान -1.1°C दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में -0.4°C रहा। श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपोरा में तापमान -1.0°C दर्ज किया गया। सोनमर्ग में -0.3°C तापमान रहा। बारामूला में न्यूनतम तापमान 1.0°C दर्ज किया गया, जबकि गांदरबल में न्यूनतम तापमान 0.9°C दर्ज किया गया।

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री दर्ज जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू एयरपोर्ट पर 12.9°C दर्ज किया गया। कठुआ में 11.6°C और कटरा में 11.0°C तापमान दर्ज किया गया।