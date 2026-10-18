जम्मू-कश्मीर में दिव्यांग छात्रों को बड़ी राहत: 10वीं-12वीं में पासिंग मार्क्स में मिलेगी छूट व कई अन्य सुविधाएं

सुरेंद्र सिंह, जम्मू। जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिव्यांग विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करने के लिए परीक्षाओं में राहत देने की की घोषणा की है।

सबसे अहम राहत पास प्रतिशत में दी है। कक्षा 10वीं में ऐसे विद्यार्थियों को 33 प्रतिशत के बजाय 28 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं में 36 प्रतिशत के बजाय 31 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

प्रायोगिक परीक्षाएं भी हैं शामिल

इसमें प्रायोगिक परीक्षाएं भी शामिल हैं। बोर्ड के डायरेक्टर अकेडमिक डा. परवीन सिंह के अनुसार 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी आगामी वार्षिक, रेगुलर तथा अक्टूबर-नवंबर सत्र की परीक्षाओं में सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

19 अक्टूबर से शुरू होंगी परीक्षाएं कश्मीर व जम्मू के विंटर जोन क्षेत्रों और प्रदेश लद्दाख में ये परीक्षाएं 19 अक्टूबर से शुरू होनी हैं। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में निर्धारित दो भाषाओं के बजाय केवल एक अनिवार्य भाषा चुनने की सुविधा भी है।