B.Ed में एडमिशन का आखिरी मौका, खाली सीटों के लिए 21 सितंबर से जमा होंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सरकारी कालेजों और संस्थानों में बीएड पाठ्यक्रम-2026 में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए जेके बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेकेबोपी) ने स्ट्रे राउंड-2 काउंसलिंग आयोजित करने का फैसला किया है।

बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी करते हुए पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से नए आवेदन और कालेजों के लिए प्राथमिकताएं आमंत्रित की हैं।



आवेदन और प्राथमिकताएं जमा करने की प्रक्रिया 21 सितंबर को सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। अभ्यर्थी 23 सितंबर को शाम चार बजे तक जम्मू या श्रीनगर स्थित जेकेबोपी कार्यालय में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं।

जिन अभ्यर्थियों ने पहले पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें काउंसलिंग फीस के रूप में एक हजार रुपये जमा करने होंगे। यह फीस कार्यालय में उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जमा की जा सकेगी। बीएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास साइंस, सोशल साइंस या हयुमेनिटी में स्नातक अथवा मास्टर डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इंजीनियरिंग या टेक्नोलाजी में विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता वाले अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं।