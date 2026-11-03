रणजी ट्रॉफी: पहले गेंद से मचाया धमाल, फिर बल्ले से जवाब, जम्मू-कश्मीर ने पुडुचेरी के खिलाफ की शानदार वापसी

जागरण संवाददाता, जम्मू। सुनील कुमार की घातक गेंदबाजी (6 विकेट) के बाद सलामी बल्लेबाजों शुभम खजुरिया और कामरान इकबाल की जोड़ी ने शानदार शुरूआत की। उन्होंने चार दिवसीय रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप ए के चौथे मुकाबले में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना कोई विकेट गंवाकर 149 रन बना लिए हैं। जम्मू-कश्मीर की टीम अभी भी पुडुचेरी के पहली पारी के 385 रन के जवाब में 236 रन पीछे है जबकि टीम के अभी सभी 10 विकेट गिरना शेष हैं।

श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में पुडुचेरी की टीम ने पहली पारी के अंतर्गत आज सुबह दूसरे दिन पहली पारी के 77 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 261 रन से आगे तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू की। टीम ने पहले सत्र के दो घंटों में शेष चारों विकेट 16.2 ओवर में कुल 114 रन जोड़ते हुए गंवाकर जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध कुल 93.2 ओवर में 385 रन बनाए। सागर त्रिवेदी ने बल्ले से मचाया धमाल विकेटकीपर प्रसाद पवार ने नाबाद एक रन से आगे बल्लेबाजी शुरू की और 54 गेंदों में चार चौकों की मदद से 31 रन बनाए। दूसरे छोर पर डटे अमन खान ने नाबाद नौ रन से आगे खेलना शुरू किया और मात्र पांच रन जोड़ते हुए कुल 14 रनों का योगदान देकर जम्मू-कश्मीर के गेंदबाज द्वारा पवेलियन लौटा दिए गए।

सागर त्रिवेदी ने विस्फोटक बल्लेबाजी की और मात्र 46 गेंदों में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से सर्वाधिक 65 रन बनाए जबकि गौरव यादव ने भी 21 रनों का योगदान दिया। पहली पारी में जम्मू-कश्मीर की दमदार शुरुआत जम्मू-कश्मीर की ओर से गेंदबाज सुनील कुमार सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए। सुनील कुमार ने 28.2 ओवर में 98 रन देकर छह विकेट चटकाए। उमर नजीर दो विकेट और वसीम खांडे एक विकेट हासिल करने में सफल रहे। जवाब में जम्मू-कश्मीर की टीम ने सुबह 11 बजे के उपरांत पहली पारी की शुरूआत की और आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 50.3 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाकर 149 रन बना लिए हैं।