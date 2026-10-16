जम्मू-कश्मीर IAS-JKAS विवाद: राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिकारी के दुर्व्यवहार पर लिया संज्ञान, मुख्य सचिव को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, जम्मू। वरिष्ठ आइएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन द्वारा एक महिला जेकेएएस अधिकारी के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, अपमानित करने और धमकी देने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करने और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाए।

पीड़ित महिला अधिकारी को उचित संरक्षण पर जोर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न, प्रताड़ना और पेशेवर स्तर पर किसी भी तरह की बदले की कार्रवाई को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित महिला अधिकारी को उचित संरक्षण और सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है।