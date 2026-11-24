जागरण संवाददाता, जम्मू। झिड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शकों को मंगलवार और बुधवार को डोगरा लोकनायक बाबा जित्तो के बलिदान की गाथा नाट्य मंचन के माध्यम से देखने का अवसर मिलेगा। नटरंग की ओर से 24 और 25 नवंबर को झिड़ी मेले के मुख्य मंच पर नाटक 'बावा जित्तो' के भव्य शो आयोजित किए जाएंगे।

दोनों दिन प्रस्तुति शाम सात बजे शुरू होगी। नटरंग पिछले 25 वर्षों से झिड़ी मेले में इस नाटक का मंचन करता आ रहा है। पद्मश्री बलवंत ठाकुर के निर्देशन और परिकल्पना से तैयार यह नाटक पिछले 41 वर्षों से देशभर में मंचित हो रहा है। झिड़ी मेले में उमड़ते हैं लाखों श्रद्धालु ठाकुर के अनुसार, झिड़ी मेले में उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में इस मंचन के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति और विरासत को व्यापक पहचान मिलती है।