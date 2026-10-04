जम्मू में फ्लाईओवर के नीचे बना बैडमिंटन कोर्ट, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए लगेंगे सीसीटीवी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू नगर निगम ने वार्ड नंबर 61 के अधीनस्थ शहर के पाटा पलौड़ा स्थित में फ्लाईओवर के नीचे नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट खिलाड़ियों को समर्पित किया है।

खिलाड़ियों ने नगर निगम की इस सराहनीय पहल का स्वागत किया है। बैडमिंटन कोर्ट में मौजूद सामान और खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए जल्द ही सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे।

विधायक ने किया कोर्ट का उद्घाटन

खिलाड़ियों के लिए इस सुविधा का उद्घाटन विधायक शाम लाल शर्मा ने जम्मू नगर निगम के आयुक्त डा देवांश यादव की उपस्थिति में किया है। स्थानीय खिलाड़ियों ने इस अनूठी पहल के लिए जम्मू नगर निगम और विधायक का आभार जताया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के बैडमिंटन के पूर्व वरिष्ठ कोच सतपाल शर्मा ने प्रशासन की इस सराहनीय पहल का स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि शहर के अन्य फ्लाईओवर के नीचे पड़ी खाली जगहों को चिन्हित कर ऐसी जगहों पर विभिन्न खेलों के छोटे-छोटे कोर्ट बनाने चाहिए ताकि ऐसी जगहों का सही इस्तेमाल किया जा सके। युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन जम्मू नगर निगम ने खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वस्थ और रचनात्मक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस नए बैडमिंटन कोर्ट का विकास किया है।

बीएसएफ स्कूल के सामने फ्लाईओवर के नीचे स्थित यह सुविधा निवासियों, विशेष रूप से युवाओं को बैडमिंटन और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करेगी। बैडमिंटन कोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।