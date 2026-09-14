अखनूर में 10 साल तक शादी का झांसा देकर ट्रक में साथ रखा, खुली पोल तो न्याय के लिए भटक रही पीड़िता

जागरण संवाददाता, जम्मू। अखनूर निवासी एक महिला ने एक व्यक्ति पर दस वर्षों तक शादी का झांसा देकर साथ रखने और अपनी वैवाहिक स्थिति छिपाकर धोखा देने का आरोप लगाया है।

पीड़िता के मुताबिक दोनों की बातचीत दस वर्ष पहले फोन पर शुरू हुई थी। गलत नंबर से फोन आने के बाद आरोपित लगातार उससे संपर्क करता रहा। बाद में वह अखनूर उससे मिलने आया और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा।

महिला का दावा है कि वह आरोपित के ट्रक में उसके साथ रहती थी और वह उसे शादी करने का भरोसा देता रहा। साथ ही कहता था कि उसका कोई परिवार नहीं है और दोनों जम्मू के लिंक रोड क्षेत्र में मकान बनाकर साथ रहेंगे।