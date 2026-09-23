जम्मू में चलती थार से लटके 2 युवक, वायरल हुआ वीडियो तो ट्रैफिक पुलिस पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू में यातायात नियमों की अनदेखी का एक और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें एक चलती थार के बाहर दो युवक लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में वाहन दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वाहन निर्माणाधीन नरवाल से होते हुए कुंजवानी की ओर जा रहा था। इसमें दोनों युवक जिस तरह से वाहन के बाहर लटके नजर आ रहे हैं, उससे सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

खास बात यह है कि वीडियो में किसी रैली या विशेष आयोजन की स्थिति नजर नहीं आ रही है, बल्कि वाहन सामान्य रूप से सड़क पर चलता दिखाई दे रहा है। चलती गाड़ी से बाहर लटक कर सफर करना न केवल चालक और वाहन में सवार लोगों के लिए, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है।