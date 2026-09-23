जम्मू-कश्मीर के रामबन में खड़ी कार के अंदर मिले दो पुलिसकर्मियों के शव, संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में मंगलवार देर शाम एक कार के अंदर दो पुलिसकर्मियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों पुलिसकर्मी जिला पुलिस लाइंस, रामबन में तैनात थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, हेड कांस्टेबल फरीद अहमद और सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मुहम्मद याकूब बाटोट के सना इलाके में जियारत मोड़ के पास खड़ी एक कार में संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों ने दोनों को जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मौत की वजह स्पष्ट नहीं, जांच में जुटी पुलिस दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाने के साथ ही मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।