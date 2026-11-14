डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होने के कारण मौसम पर इसका ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। इससे पहले हुई बारिश और बर्फबारी के चलते कई पहाड़ी दर्रों में बर्फ जम गई थी और सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ था।

साधना टॉप और राजदान दर्रे में एक फीट से ज्यादा ताजी बर्फ गिरी, जबकि सिंथन टॉप पर लगभग 8-10 इंच बर्फ दर्ज की गई। जोजिला दर्रे में भी भारी बर्फबारी हुई, जिससे श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। सिंथन टॉप से होकर जाने वाली किश्तवाड़-अनंतनाग सड़क बर्फ जमा होने के कारण बंद रही। वहीं, हाल ही में हुई बर्फबारी से गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर बर्फ की परत और मोटी हो गई है। गुलमर्ग में सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात पिछली बार हुई बर्फबारी के दौरान गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर थमा दूसरी ओर, जम्मू क्षेत्र के बटोत और बनिहाल जैसे इलाकों में छिटपुट बारिश हुई है। यहां अब मौसम में सुधार हो रहा है और दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास (20 से 25 डिग्री के बीच) तक पहुंचने की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीर में आगे कैसा रहेगा मौसम? ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' से बहुत ज्यादा बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पीर की गली में भारी बर्फबारी से मुगल रोड बंद वहीं, अधिकारियों ने बताया कि 'पीर की गली' में भारी बर्फ जमा होने के कारण मुगल रोड को वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।