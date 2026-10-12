जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण बचाने और विकास को रफ्तार देने के लिए बनेगी नई पॉलिसी, उमर अब्दुल्ला का क्या है प्लान

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, असमान बर्फबारी और पर्यावरण पर बढ़ते दबाव के बीच जम्मू-कश्मीर हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास की दिशा में नई पहल करने जा रहा है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर्वतीय विकास नीति अपनाने वाला पहला हिमालयी क्षेत्र बनने का इच्छुक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नीति का खाका अलग-थलग तैयार करने के बजाय सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर ऐसा ढांचा विकसित करना होगा, जो क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता, आर्थिक जरूरतों और स्थानीय आबादी की आजीविका के अनुरूप हो।

पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST-K) में सोमवार को 13वें सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए पर्यावरण संरक्षण और पर्वतीय विकास अस्तित्व से जुड़े मुद्दे हैं।

उन्होंने कहा कि आम धारणा के विपरीत, प्रदेश की अर्थव्यवस्था केवल पर्यटन पर निर्भर नहीं है। कृषि और बागवानी का योगदान कहीं अधिक है, जबकि पर्यटन अर्थव्यवस्था में तीसरे या चौथे स्थान पर आता है। ऐसे में विकास की रणनीति बनाते समय इन क्षेत्रों और उनसे जुड़े लोगों के हितों को भी प्राथमिकता देनी होगी।