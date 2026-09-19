कश्मीर के सेब और जम्मू के आम पर मंडराया कुदरत का संकट, बदलते मौसम से तबाह हो रही बागवानी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ता तापमान बागवानी और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन गया है।

एक नए शोध अध्ययन के अनुसार, गर्मियों में तापमान में केवल 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कश्मीर में सेब के उत्पादन को औसतन 6.10 प्रतिशत तक घटा सकती है, जबकि बारामुला में यह गिरावट रिकॉर्ड 19.16 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।