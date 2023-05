जम्मू, एएनआई । जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए नए संसद भवन की तारीफ की है और कहा कि यह भवन स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन ने हमारी अच्छी सेवा की है।

उन्होंने यह भी कहा कि हमने कुछ वर्षों तक पुराने संसद भवन में काम किया है और उस दौरान हममें से बहुत से लोग अक्सर नए और बेहतर संसद भवन की आवश्यकता के बारे में आपस में बात किया करते थे। उन्होंने कहा, ‘’देर आए पर दुरुस्त आए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बहुत प्रभावशाली लग रहा है।’’

Setting aside the brouhaha about the inauguration for a moment, this building is a welcome addition. The old Parliament House has served us well but as someone who has worked there for a few years, a lot of us often spoke amongst ourselves about the need for a new & improved… https://t.co/xxok8C1MRw