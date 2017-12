बर्फबारी, बारिश की चपेट में जम्मू कश्मीर, सरकार अलर्ट

राज्य मे सोमवार से भारी बर्फबारी व बारिश की चेतावनी के बाद सरकार अलर्ट है। 434 किलोमीटर लंबे लेह-श्रीनगर राजमार्ग को यातायात बंद कर दिया गया है।

जम्मू, [राज्य ब्यूरो]। कई दिनों की शुष्क ठंड के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर के कई भागों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। इस कारण एक ओर जहां ऐतिहासिक मुगल रोड़ यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने भी बर्फबारी से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध करने का दावा किया है।

मौसम विभाग ने पहले से ही सोमवार से कश्मीर में भारी हिमपात की संभावना जताई थी। कश्मीर के कई भागों में रविवार रात से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई थी। इस कारण बांडीपोर-गुरेज मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। कश्मीर के राजदान टाप और गुरेज घाटी में छह से आठ इंच तक बर्फ पड़ी है। वहीं जम्मू के राजौरी में ऐतिहासिक मुगल रोड़ को भी बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया है। इस मार्ग पर पीर की गली के पास हुई बर्फबारी के बाद बंद किया गया है। इसी बीच जम्मू और श्रीनगर सहित कई मैदानी क्षेत्रों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक राज्य के कई भागों में बारिश और हिमपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में बीती रात न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

राज्य मे सोमवार से भारी बर्फबारी व बारिश की चेतावनी के बाद सरकार अलर्ट हो गई है। 434 किलोमीटर लंबे लेह-श्रीनगर राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। बर्फबारी से निपटने के लिए 18 कंट्रोल रूम बनाए है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य मे पश्चिम विक्षोभ के 15 दिसंबर तक सक्रिय रहने से बर्फबारी व बारिश होने का पुर्वानुमान है।

कश्मीर संभाग की उच्च पर्वतीय इलाको मे 11 दिसंबर से बर्फबारी की आशंका को देखते हुए डिवीजनल कमिश्नर बसीर खान ने शेष देश से कटा लद्दाख, श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद कर दिया। जोजिला पास बंद कर देने से सर्दियो मे लद्दाख वायु मार्ग से राज्य और देश के अन्य हिस्सो से जुड़ा रहेगा। अगले वर्ष गर्मियो मे ही अप्रैल या मई मे श्रीनगर, मनाली राजमार्गो से कारगिल, लेह जाना संभव होगा। जल्द राज्य प्रशासन के प्रयासो से कारगिल के लिए वायुसेना की कोरियर सेवा शुरू होने से लोगो को राहत मिलेगी।

वायुसेना के विमान ही जम्मू, श्रीनगर से लद्दाखियो को कारगिल से लाते है। लद्दाख मे खाने, पीने, रसोई गैस व अन्य जरूरी सामान का भंडारण कर दिया है। गर्मियो मे जोजिला पास खुलने के बाद क्षेत्र मे सामान से लदे ट्रको की आमद शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिव बीबी व्यास ने कश्मीर प्रशासन को मौसम से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए है। उन्होने सभी डिप्टी कमिश्नरो से अपने जिलो मे बर्फबारी से पहले मशीनरी और कर्मचारियो की नियुक्ति करने को भी कहा। रविवार को हुई बैठक मे मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रो मे बर्फ को हटाने के लिए मशीने लगाएं ताकि लोगो को कोई परेशानी न हो। कश्मीर मे अठारह कंट्रोल रूम स्थापित किए है। दस दक्षिण कश्मीर, पांच उलार कश्मीर और तीन मध्य कश्मीर मे बनाए है।

मौसम पर नजर रखने के लिए प्रांतीय स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। सभी प्रमुख सड़को व कंट्रोल रूम के पास बर्फ हटाने के लिए कुल 141 मशीने लगाई है। कश्मीर को श्रीनगर, बारामुला और अनंतनाग जोन मे बांटा है। इसके अलावा गुरेज, टंगधार, कुपवाड़ा, टंगमार्ग, खन्नाबल, डूरू, कोकरनाग, शंगस, पहलगाम, पुलवामा, शोपियां, बडगाम, गांदरबल और बांडीपोरा मे सब कंट्रोल रूम स्थापित किए गए है। बर्फ हटाने के लिए चार हजार कर्मचारियो को तैयार रखा गया है। प्रशासन को बिजली, पानी, मिट्टी का तेल, राशन की आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया। इस दौरान बताया गया कि तीन महीनो के लिए घाटी के पांच सौ केद्रो मे राशन को स्टोर करके रखा गया है। यही नही एलपीजी बीस दिनो के लिए, पेट्रोल पंद्रह दिनो के लिए और डीजल बीस दिनो के लिए रखा गया है।

