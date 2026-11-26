जागरण संवाददाता, जम्मू। बिजली विकास विभाग में विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया को तेज करने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। डिवीजनल लेवल डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी ने विभिन्न कैडरों से जुड़े लंबे समय से लंबित पदोन्नति मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया है।

इस उपलब्धि के पीछे डिवीजनल लेवल डीपीसी के अध्यक्ष अरशद हुसैन रेशी के साथ-साथ अधीक्षण अभियंता ओएंडएम सर्कल जेपीडीसीएल जम्मू अनिल वर्मा, बिजली विकास विभाग के अंडर सेक्रेटरी वकार तालिब और पूरी डीपीसी सेक्शन टीम के समर्पित प्रयास और आपसी समन्वय की अहम भूमिका रही है।

इस टीम में सेक्शन आफिसर संजय टिक्कू, हैड असिस्टेंट अब्दुल वहीद और संबंधित डीलिंग स्टाफ शामिल हैं, जिन्होंने पूरी निष्ठा और व्यावसायिकता के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। लंबे इंतजार के बाद मिला पदोन्नति का तोहफा समिति के सामूहिक प्रयासों से टेकनिशयन-3, टेकनिशयन-2, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, रेवेन्यू एग्जामिनर, रेवेन्यू सुपरिंटेंडेंट, ड्राइवर और शाफर जैसे कई महत्वपूर्ण कैडरों के दर्जनों कर्मचारियों के पदोन्नति मामलों को मंजूरी दी गई है।