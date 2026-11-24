डिजिटल डेस्क, जम्मू। बडगाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे के एक कंसाइनमेंट से 1,600 किलो खराब मांस पकड़े जाने के कुछ हफ्ते बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक और बड़ी खेप जब्त की है। इस बार जम्मू बस स्टैंड पर करीब 850 किलो पनीर पकड़ा गया है। इसकी कीमत लगभग 1.70 लाख रुपये बताई गई है। अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और परिवहन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई।

FDA ने एक बयान में कहा कि पंजाब से लाया जा रहा यह पनीर बिना उचित तापमान-नियंत्रण व्यवस्था के ले जाया जा रहा था। साथ ही, खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए जरूरी लेबलिंग नियमों का भी पालन नहीं किया गया था।

यह कार्रवाई FDA की जम्मू टीम ने देर रात एक जांच अभियान के दौरान की, जो खाद्य सुरक्षा, जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की देखरेख में चलाया गया था। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से पता चला कि यह खेप पंजाब से लाई जा रही थी।

खाद्य सुरक्षा कानून के उल्लंघन पर जब्त की गई पनीर की खेप विभाग ने बताया कि इन उल्लंघनों पर 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' और इसके तहत बने नियमों के प्रावधान लागू होते हैं। नियमों के उल्लंघन का पता चलने के बाद इस खेप को जब्त कर लिया गया।

FDA ने कहा कि पनीर के परिवहन से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पनीर, मांस और मछली के परिवहन में भी मानने होंगे नियम अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने फिर से स्पष्ट किया कि पनीर, मांस और मछली जैसे खराब होने वाले सभी खाद्य पदार्थों का परिवहन, भंडारण और रखरखाव, तय तापमान-नियंत्रित स्थितियों में और जरूरी लेबलिंग नियमों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

विभाग ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा नियमों खासकर खराब होने वाले उत्पादों के परिवहन, भंडारण और रखरखाव से जुड़े नियमों को तोड़ने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।