शादी से मुकरने और 12 लाख रुपये लेने का आरोप, फिर सलीम को क्यों मिली जमानत? जानें जम्मू कोर्ट की अहम टिप्पणी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रेम संबंध टूटने और शादी नहीं होने मात्र से उसे धोखाधड़ी का मामला नहीं माना जा सकता। अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और महिला से 12 लाख रुपये लेने के आरोपित 25 वर्षीय सलीम खान को जमानत दे दी।

आरोपित राजौरी जिले के थानामंडी क्षेत्र के मान्याल गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ पीर मिट्ठा पुलिस थाने में मामला दर्ज है। शिकायतकर्ता राजस्व विभाग में पटवारी है। 'शादी से मुकरा सलीम, पैसे लौटाने से भी किया इन्कार' महिला ने आरोप लगाया था कि सलीम ने शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए और कारोबार शुरू करने के नाम पर 12 लाख रुपये लिए। बाद में उसने शादी से इन्कार कर दिया और पैसे लौटाने से भी मना कर दिया। महिला ने बदनाम करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था।