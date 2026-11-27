जागरण संवाददाता, आरएसपुरा। आरएसपुरा के एक पैलेस में वीरवार को शादी समारोह के दौरान दहेज की मांग के आरोप को लेकर दूल्हा पक्ष और लड़की वालों के बीच विवाद हो गया। कठुआ से आई बारात को लड़की पक्ष के लोगों ने पैलेस के मुख्य गेट पर ताला लगाकर अंदर ही रोक दिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया।

जानकारी के अनुसार, स्थानीय लड़की की शादी के लिए कठुआ से बारात आई थी। शुरुआत में समारोह सामान्य रूप से चल रहा था। इसी दौरान आरोप है कि दूल्हे की मां ने लड़की पक्ष के सामने दहेज की मांग रखी। इस पर लड़की पक्ष के लोगों ने नाराजगी जताई और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बात नहीं बनी तो पैलेस के गेट पर जड़ा ताला लड़की पक्ष ने पहले बातचीत के जरिए मामला सुलझाने और लड़के पक्ष को मनाने का प्रयास किया। बात नहीं बनने पर उन्होंने पैलेस के मुख्य गेट पर ताला लगाकर बारात को अंदर रोक दिया। इससे समारोह में तनाव का माहौल बन गया।