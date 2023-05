मौत की सजा की मांग वाली NIA की याचिका पर दिल्ली HC ने यासीन मलिक को जारी किया नोटिस

दिल्ली, एएनआई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए यासीन मलिक के लिए पेशी वारंट जारी किया है।

Delhi High Court issues notice to JKLF leader Yasin Malik on National Investigation Agency's (NIA) appeal seeking death penalty for him in terror funding case.

