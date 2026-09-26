3 बार एवरेस्ट और सातों महाद्वीप फतह करने वाले कर्नल जम्वाल ने लद्दाख में रचा नया इतिहास, रक्षा मंत्री ने किया सम्मानित

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया विश्व रिकार्ड बनाकर जम्मू-कश्मीर का नाम दुनिया में रोशन करने वाले कर्नल रणवीर सिंहजम्वाल को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया।

जम्मू के रहने वाले जांबाज कर्नल रणवीर और उनकी टीम ने लद्दाख क्षेत्र में महज 23 दिनों के भीतर 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली 20 ऐसी चोटियों पर पहली बार चढ़ाई करने का अद्भुत कारनामा किया, जिन पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था।

रक्षामंत्री ने कर्नल जम्वाल की थपथपाई पीठ इस ऐतिहासिक और अदम्य साहसिक अभियान के जरिए पहली बार इतिहास रचने वाली इस टीम की हौसलाअफजाई करते हुए रक्षामंत्री ने नई दिल्ली में कर्नल जम्वाल की पीठ थपथपाई और इसे भारतीय सेना व देश के लिए एक अविस्मरणीय गौरव का क्षण बताया।

टीम का नेतृत्व करने वाले कर्नल जम्वाल 23 वर्षों से अधिक के अपने पर्वतारोहण करियर में तीन विश्व रिकार्ड, दो एशियाई रिकार्ड व चार भारतीय रिकार्ड अपने नाम कर चुके हैं। 3 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं कर्नल जम्वाल वह माउंट एवरेस्ट पर तीन बार व माउंट कंचनजंघा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। कर्नल जम्वाल विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों व भारत के सभी 28 राज्यों की ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है।

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष गौरव की बात यह भी है कि कर्नल जम्वाल प्रतिष्ठित तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं। यह भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय साहसिक खेल सम्मान है, जिसे साहसिक खेलों के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।