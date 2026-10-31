जम्मू के बिश्नाह में दो जगह आग से अफरा-तफरी, घर के बाहर खड़ी बाइक जलकर राख; पराली से भरी ट्राली भी बनी आग का गोला

जागरण संवाददाता, बिश्नाह। बिश्नाह के पिंडोरिया गांव में शुक्रवार तड़के उस समय सनसनी फैल गई, जब घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल अचानक आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद मोटरसाइकिल मालिक ने इस मामले में किसी की संलिप्तता की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।



जानकारी के अनुसार, रमेश कुमार पुत्र नानक चंद, निवासी पिंडोरिया, बिश्नाह की मोटरसाइकिल (नंबर JK0DN-1339) रोजाना की तरह उनके घर के बाहर खड़ी थी। शुक्रवार तड़के जब परिजनों की नजर मोटरसाइकिल पर पड़ी तो वह आग की लपटों से घिरी हुई थी।

आग लगने की घटना से परिवार में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी। मालिक को जानबूझकर आग लगाने का शक मोटरसाइकिल मालिक रमेश कुमार ने घटना को लेकर आशंका जताते हुए किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस घटना के पीछे किसी की शरारत या जानबूझकर की गई कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है, ताकि आग लगने के कारणों और घटना के पीछे किसी की संलिप्तता का पता लगाया जा सके। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।