भाई दूज 11 नवंबर को, राहुकाल छोड़कर पूरे दिन करें तिलक; जानें जम्मू में टीका करने का सबसे शुभ मुहूर्त

जागरण संवाददाता, जम्मू। भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक भाई दूज का पर्व इस वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाएगा। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को भाऊ बीज, टीका, यम द्वितीया और भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।

वर्ष 2026 में द्वितीया तिथि 10 नवंबर मंगलवार को दोपहर 2:01 मिनट पर शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर 3:54 बजे तक रहेगी। सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि होने के कारण 11 नवंबर को भाई दूज मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा।

राहुकाल के दौरान तिलक लगाने से बचें बुधवार को दोपहर 12:04 बजे से 1:26 बजे तक राहुकाल रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान तिलक नहीं करना चाहिए। इसलिए, राहुकाल को छोड़कर पूरे दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक कर सकती हैं।

भाई दूज के दिन बहनें भाई को स्वच्छ आसन पर बैठाकर उसके माथे पर सिंदूर, अक्षत और पुष्प से तिलक लगाएं। इसके बाद हाथ में कलावा बांधकर मिठाई, मिश्री और माखन खिलाएं तथा उसकी लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करें।

दीपक का मुख दक्षिण दिशा में रखें धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखना शुभ होता है। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। इसके बदले भाई अपनी बहन को उपहार देकर प्रेम और सम्मान प्रकट करता है।