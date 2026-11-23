जागरण संवाददाता, जम्मू। बावे तालाब इलाके में एक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। युवती मोमोज का काम करती थी और दुकानों पर सप्लाई देने जाती थी। घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में भारी रोष है।

स्वजनों का आरोप है कि युवती मोमोज की सप्लाई देने के लिए गई थी। इसी दौरान वहां लगाई गई रस्सी में उसके फंसने की बात सामने आई, जिसके चलते उसकी जान चली गई।

परिवार ने आरोप लगाया कि घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों और संबंधित विभाग की ओर से समय रहते मदद नहीं की गई। परिवार के सदस्यों ने पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए सवाल उठाए कि यदि किसी की गलती नहीं है तो जांच से बचने की जरूरत क्यों है? उनका कहना है कि अगर समय रहते युवती को रस्सी से निकालने और उसे बचाने का प्रयास किया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी।