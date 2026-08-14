जम्मू में 5500 साल पुराना शिवधाम! जहां बर्बरीक का धड़ गिरा, वहीं विराजे महादेव, अखनूर का कामेश्वर मंदिर है खास

जागरण संवाददाता, जम्मू। जिले के ऐतिहासिक नगर अखनूर में स्थित कामेश्वर मंदिर आस्था, इतिहास और पौराणिक गाथाओं का अद्भुत संगम है। अखनूर बस स्टैंड से करीब एक किलोमीटर और जम्मू बस स्टैंड से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पवित्र धाम शिवभक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है।

मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करते ही मन को एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों का स्वागत कर रहे हों। महाभारत काल से जुड़ी मान्यता कामेश्वर मंदिर का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यहां स्थापित प्राचीन शिव-पिंडियां लगभग 5500 वर्ष पुरानी हैं और इनका उल्लेख शिव महापुराण में भी मिलता है। यही कारण है कि यह स्थल केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक परंपराओं की जीवंत स्मृति भी माना जाता है।

इस पावन भूमि का संबंध पांडवों के कालखंड और उनसे जुड़ी अनेक लोकगाथाओं से भी जोड़ा जाता है। सदियों से यहां जलती आस्था की ज्योति आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बर्बरीक की वीरता से जुड़ी गाथा पुजारी संतोष शास्त्री बताते हैं कि कामेश्वर मंदिर की पौराणिक महत्ता महाबली बर्बरीक की कथा से भी जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें तीन दिव्य बाण प्राप्त थे, जिनकी शक्ति से वे युद्ध का परिणाम पलभर में बदल सकते थे। महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचे।

उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदैव युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्रीकृष्ण ने जब उनकी अद्भुत शक्ति को परखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते हैं तो कमजोर पक्ष का साथ देने की अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे लगातार पक्ष बदलते रहेंगे और अंततः अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हैं।

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तब भगवान श्रीकृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित कर दिया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका शीश युद्ध का साक्षी बना रहा। धड़ गिरने से जुड़ी मान्यता स्थानीय मान्यता के अनुसार, युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश उनकी माता के पास लौट रहा था। इसी दौरान कुछ महिलाओं की नजर पड़ने के कारण वह निष्क्रिय हो गया। इसके बाद बर्बरीक ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने पूजन की आवश्यकता बताई।

लोकविश्वास है कि जहां बर्बरीक का धड़ गिरा, वहीं आज कामेश्वर मंदिर स्थित है। मंदिर में विराजमान शिवलिंग को श्रद्धालु शंभू स्वरूप मानकर पूजते हैं। इस प्राचीन धाम से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सावन और शिवरात्रि पर उमड़ता है श्रद्धा का सैलाब हर वर्ष महाशिवरात्रि और सावन के पवित्र महीने में मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। दूर-दूर से भक्त यहां पहुंचकर भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित सुंदर गौशाला भी इस धार्मिक स्थल की विशेष पहचान है।

भोले बाबा हर मनोकामना पूरी करते श्रद्धालु रिंकू राजपूत का कहना है कि लोगों का विश्वास है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से यहां भगवान शिव की आराधना करता है, भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। कामेश्वर मंदिर की पवित्रता, प्राचीनता, पौराणिक मान्यताएं और इससे जुड़ी वीरता की गाथाएं इसे जम्मू क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में विशेष स्थान प्रदान करती हैं।