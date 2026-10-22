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बारामूला से आतंकियों के दो कथित मददगार गिरफ्तार, सुरक्षाबलों ने पिस्टल और ग्रेनेड किए बरामद

By Jagran News Shiv Govind Mishraa Edited By:

उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों ने दो कथित आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, ग्रेनेड ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।