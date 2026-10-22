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बारामूला से आतंकियों के दो कथित मददगार गिरफ्तार, सुरक्षाबलों ने पिस्टल और ग्रेनेड किए बरामद

By Jagran NewsEdited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Thu, 22 Oct 2026 01:20 AM (IST)

उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षाबलों ने दो कथित आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, ग्रेनेड ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. बारामूला में दो कथित आतंकी मददगार गिरफ्तार किए गए।

  2. उनके पास से पिस्टल, ग्रेनेड और कारतूस बरामद हुए।

  3. सुरक्षाबलों ने टारगेट किलिंग की बड़ी साजिश को नाकाम किया।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिला स्थित डारपोरा देलीना इलाके में सुरक्षा बलों ने एक नर्सरी के पास से आतंकियों के दो कथित मददगारों को गिरफ्तार किया है।

तलाशी के दौरान इनके कब्जे से एक पिस्टल, दो ग्रेनेड और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार, दोनों आरोपी किसी टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

फिलहाल सुरक्षा बल और पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ कर रहे हैं।