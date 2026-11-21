जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के लोगों के लिए जरूरी खबर है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि आवश्यक रखरखाव, पेड़ों की शाखाओं की कटाई और मरम्मत कार्यों के चलते 22 और 23 नवंबर को जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

22 को सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक सैला तालाब, फारेस्ट आफिस, शक्ति नगर, पांडव मंदिर, पीएचई, रेलवे, संगूर, चेरी सियाल में बिजली बंद रहेगी।

आदर्श कालोनी से अस्पताल क्षेत्र तक पांच घंटे बिजली रहेगी बंद

23 नवंबर को सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक आदर्श कालोनी, डब्बर, शिव नगर, शीतला मंदिर, हाउसिंग कालोनी, जेन कालोनी और अस्पताल क्षेत्र में बिजली कटौती रहेगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह शटडाउन मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षा मानकों के पालन पर निर्भर करेगा।

उधमपुर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी

बिजली लाइनों के रखरखाव और मरम्मत के कारण 22 और 23 नवंबर को उधमपुर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 22 नवंबर को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक सैलां तालाब, फारेस्ट आफिस, शक्ति नगर, पांडव मंदिर, पीएचई, रेलवे, सांगूर और चेरी सयाल में बिजली बंद रहेगी।