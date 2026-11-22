राज्य ब्यूरो, जम्मू। राज्य सरकार ने राजौरी जिले के बुधल क्षेत्र स्थित केसरी हिल्स में पर्यटन रिसॉर्ट के निर्माण एवं स्थापना के लिए 7.97 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य पीर पंजाल क्षेत्र में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को विकसित करना है।

प्राकृतिक सौंदर्य, मनमोहक पहाड़ियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध केसरी हिल्स को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रस्तावित पर्यटन रिसार्ट के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।