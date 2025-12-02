1989 रुबैया सईद किडनैपिंग केस में गिरफ्तार शांगलू एक दिन बाद रिहा, जम्मू TADA कोर्ट ने खारिज की CBI की रिमांड अर्जी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। सीबीआई द्वारा जम्मू की टाडा कोर्ट में 35 साल पुराने रुबैया सईद की किडनैपिंग केस में गिरफ्तार शफात अहमद शांगलू की रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया। गिरफ्तानी के एक दिन बाद ही शांगलू के रिहा के आदेश का डिटेल्ड कारण तुरंत उपलब्ध नहीं था।

शफात अहमद शांगलू, जिसे 1989 में उस समय के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की किडनैपिंग में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में सोमवार को सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ श्रीनगर के निशात इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया। उस पर 10 लाख रुपये का इनाम भी था।

कोर्ट से बाहर आने के बाद शांगलू ने कहा, "रुबैया अपहरण में मेरा कोई हाथ नहीं था। कोर्ट ने आज मुझे इंसाफ दिया है।" वहीं उसके वकील सोहेल डार ने कहा, "चूंकि उसे रिहा कर दिया गया है और उसका कोई हाथ नहीं था, इसलिए अब उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी।" टाडा कोर्ट के तीसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मदन लाल द्वारा दिए गए फैसले के डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है।

भगोड़े पर रखा गया था 10 लाख का इनाम सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, “भगोड़े पर 10 लाख रुपये का इनाम था और उसे कानून के मुताबिक तय समय के अंदर जम्मू की टाडा कोर्ट में पेश किया गया।” अधिकारियों के मुताबिक, शांगलू कथित तौर पर जेकेेएलएफ का पदाधिकारी था और उसका फाइनेंस संभालता था। सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर शांगलू को श्रीनगर के निशात इलाके में उसके घर से गिरफ्तार किया।

यासीन मलिक, जो टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, को गृह मंत्रालय के एक आदेश जिसमें उसकी आवाजाही पर रोक लगाई गई है, के कारण कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है।

रुबैया की रिहाई के एवज में छोडे गए थे पांच आतंकी कोर्ट की सुनवाई के दौरान, रुबैया सईद ने मलिक के अलावा चार और आरोपियों की पहचान की थी, जो इस अपराध में शामिल थे। 8 दिसंबर 1989 को श्रीनगर के लाल देद हॉस्पिटल के पास से उन्हें किडनैप कर लिया गया था। पांच दिन बाद तब की वीपी सिंह सरकार ने, जिसे केंद्र में भाजपा का समर्थन था, बदले में पांच आतंकवादियों को रिहा कर दिया था।

अब तमिलनाडु में रह रही रुबैया सईद को सीबीआई ने सरकारी गवाह के तौर पर लिस्ट किया है। सीबीआई ने 1990 में इस मामले की जांच को अपने हाथ में लिया था। मलिक समेत 9 के खिलाफ आरोप तय ट्रायल में तेज़ी लाने के लिए सीबीआई ने तीन दशक से भी पहले श्रीनगर में सईद के अपहरण और भारतीय वायु सेना के चार कर्मियों के अपहरण और हत्या से जुड़े बहुत चर्चित मामलों में मलिक के खिलाफ आरोप तय करने के बाद अपनी सीनियर वकील मोनिका कोहली को चीफ प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया था।