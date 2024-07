मात्र 19 वर्ष की आयु में 2011 में भारत के लिए पदार्पण करने वाले इस अनुभवी मिडफील्डर ने कहा, ''मैं यह सोचकर जा रहा हूं कि ये मेरा आखिरी ओलंपिक है और मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है।''

ओलंपिक पदक जीतने के बाद हालांकि उन्होंने अपने करियर का सबसे बुरा दौर देखा, जब पूर्व कोच शोर्ड मारिन ने अपनी किताब में उन पर आरोप लगाया कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उन्होंने एक युवा खिलाड़ी को जान बूझकर खराब खेलने के लिए कहा ताकि उनके दोस्त को टीम में जगह मिल सके।

मनप्रीत ने पहली बार उन आरोपों के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि वह पूरी तरह टूट गए थे और उनका भरोसा हर किसी पर से उठ गया था हालांकि टीम ने उनका पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से वह इससे उबर सके।

VIDEO | Indian Hockey Team Senior Midfielder Manpreet Singh is playing his fourth Olympics in Paris, which will get underway on July 26. Here's what he said expressing his joy and pride.

"I am feeling very good. I had not thought I will play four Olympics. It is an athlete's… pic.twitter.com/CIRVxEpFib— Press Trust of India (@PTI_News) July 11, 2024