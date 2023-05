Hockey AUS 'A' vs IND: भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली हार, ऑस्ट्रेलिया 'ए' ने 3-2 से हराया

नई दिल्ली, आईएएनएस। भारतीय महिला हॉकी टीम को गुरुवार को चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया 'ए' से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने दौरे के आखिरी मैच में शनिवार (27 मई) को ऑस्ट्रेलिया 'ए' से भिड़ेगी। भारत के लिए सलीमा टेटे और संगीता कुमार ने एक-एक गोल किया।

गौरतलब हो कि भारत ने पहले क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया 'ए' पर दबदबा बनाया। 10वें मिनट में पेनल्टी कार्नर हासिल किया, लेकिन भुनाने में असमर्थ रहा। इसके बाद मेजबानों ने कुछ पेनल्टी कार्नर जीते, लेकिन भारत के डिफेंस ने उन्हें बढ़त लेने से रोका और पहला क्वार्टर गोलरहित समाप्त हुआ।

भारत ने दूसरे क्वार्टर में गेंद पर कब्जा बनाए रखने पर अपना फोकस किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 'ए' ने तब बढ़त बना ली, जब एलिस ने मैदानी गोल किया। रूबी हैरिस ने डिफेंस की गलती का फायदा उठाया और आसानी से गेंद को भारत के गोल में डालकर मेजबान टीम की लीड को दोगुना कर दिया।

So close 💔

A spirited display in the second half by India but Australia A managed to hold on to claim victory.#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/eXTdtTXKQi— Hockey India (@TheHockeyIndia) May 25, 2023