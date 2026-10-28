Asian Hockey Champions Trophy: भारत के हौसले बुलंद, चीन की दीवार को ढहाने के लिए बेताब 'सरपंच सेना'

कमल किशोर, जागरण जालंधर। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और जालंधर के गांव मिट्ठापुर के मनदीप सिंह कभी जल्दबाजी नहीं करते। वह छोटी-छोटी चालों से विपक्षी टीम पर हमला करते थे। इसी रणनीति से पिछले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 13-0 से हराकर बड़ी जीत हासिल की थी।

इसमें स्ट्राइकर मनदीप सिंह ने गोल की हैट्रिक लगाई थी। पांच बार का चैंपियन भारत वीरवार को अपने दूसरे लीग मैच में चीन के विरुद्ध उतरेगा और जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। घरेलू दर्शकों के समर्थन से भारतीय खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद हैं।

एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम ने बांग्लादेश के विरुद्ध अद्भुत खेल दिखाया था। लगातार आक्रमण से विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया था। चीन को पिछले मैच में मलेशिया ने 5-4 गोल के अंतर से पराजित किया था।