India vs China Hockey Live Streaming: 'हरमन ब्रिगेड' के सामने चीन का चैलेंज, जानिए कब और कैसे देख सकेंगे मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पंजाब में चल रहे हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की शानदार शुरुआत की थी। भारत ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 13-0 से हराया था। भारत का अगला मुकाबला अब चाइना के साथ होने वाला है, जहां उसकी नजर जीत के लय को बरकरार रखने पर होगी।

हरमनप्रीत सिंह की टीम ने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को मैच में आने का कोई मौका ही नहीं दिया। भारत ने कुल आठ फील्ड गोल, वहीं पांच पेनाल्टी कॉर्नर की मदद से गोल दागे। भारत की ओर से मनदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई थी। वहीं हरमनप्रीत, दिलप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने दो-दो गोल दागे, जबकि शिलानंद लाकरा, नीलकंठा और जुगराज सिंह ने एक-एक गोल किए। अब भारतीय खिलाड़ियों से एक बार फिर इसी तरह के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी