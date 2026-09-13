हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की का बड़ा फैसला, डीजी से सभी शक्तियां ली गईं वापस

पीटीआई, नई दिल्ली: हॉकी इंडिया में चल रही खींचतान के बीच अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने महानिदेशक (डीजी) कर्नल आरके श्रीवास्तव को कानूनी नोटिस भेजकर तत्काल प्रभाव से उनकी सभी शक्तियां वापस ले लीं।

कानूनी नोटिस भेजने के पीछे हॉकी इंडिया में अनुशासन, जवाबदेही और सुचारू कामकाज बनाए रखना वजह बताई गई है।

वकील के माध्यम से भेजा नोटिस

टिर्की ने अपने वकील के माध्यम से ईमेल पर भेजे नोटिस में कहा, मेरे मुवक्किल हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की की ओर से हॉकी इंडिया में अनुशासन, जवाबदेही और सुचारू कामकाज बनाए रखने के हित में आपको सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से हॉकी इंडिया के निदेशक महासचिव के तौर पर आपकी सभी शक्तियां समाप्त की जाती हैं।

पत्र में आगे कहा गया, हॉकी इंडिया के उपनियमों के तहत आगे कोई फैसला होने तक श्रीवास्तव संगठन की ओर से किसी भी तरह का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और न ही उसकी तरफ से कोई काम कर सकेंगे।