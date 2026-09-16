पाकिस्तान ने हॉकी टीम को भारत भेजने से किया इनकार, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करने की उठाई मांग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की मेजबानी में खेली जाने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के लिए पाकिस्तान ने भारत आने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने ये जानकारी दी है कि वे भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं लेकिन इसके लिए उन्हें न्यूट्रल वेन्यू दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहियुद्दीन अहमद वानी ने इसकी पुष्टि की है कि पाक टीम भारत का दौरा नहीं करेगी।

इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुष्टि की थी कि पाकिस्तानी टीम भारत आने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि, अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टूर्नामेंट में भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को किसी अलग देश में शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर पाकिस्तान के मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराना चाहिए।

पाकिस्तान ने जारी किया बयान मोहियुद्दीन अहमद वानी ने कहा, "पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी फेडरेशन से औपचारिक रूप से चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के जगह या फिर पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का अनुरोध किया है। ये फैसला पाकिस्तान और भारत के बीच संवेदनशील द्विपक्षीय स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के लिए हमने ऐसा कदम उठाया है। पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और हॉकी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सहित हम एफआईएच के सभी सदस्य देशों के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं। हम खेल और राजनीति को अलग रखने के सिद्धांत पर भी कायम हैं।"