नंगल नहर किनारे बाइक रोकी और जूते उतारकर पानी में कूद गया ऊना का युवक, आखिर क्यों उठाया खौफनाक कदम?

संवाद सहयोगी, टाहलीवाल (ऊना)। हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना औद्योगिक क्षेत्र नंगल कलां में 25 वर्षीय एक युवक ने नंगल नहर में छलांग लगा दी। युवक की पहचान अमनदीप निवासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने युवक की तलाश शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार अमनदीप मंगलवार को घर से अपनी बाइक पर निकला था।



नहर के समीप पहुंचने के बाद उसने अपने जूते और बाइक की चाबी रखी और कथित तौर पर नहर में छलांग लगा दी। कुछ समय बाद जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश शुरू की।

गोताखोरों की टीम बुलाई नंगल कलां के उपप्रधान राज कुमार सहित अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और नहर के आसपास युवक को खोजने का प्रयास किया युवक के नहर में कूदने की सूचना मिलने के बाद परिजनों ने गोताखोरों से संपर्क किया है। गोताखोरों की टीम के माध्यम से नहर में युवक की तलाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अमनदीप का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।