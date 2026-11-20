जागरण संवाददाता, ऊना। मुख्यालय में एक के बाद एक जानलेवा हमलों की वारदातों से लोग सहमने लगे हैं। शुक्रवार रात पुराना बस अड्डा नजदीक पुराना होशियारपुर मार्ग के विशाल मेगा मार्ट के पास युवक व युवती पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।

युवक अनमोल बहडाला तहसील ऊना का रहने वाला है। उसके साथ गाड़ी में एक रितु नाम की युवती भी सवार थी। घायल हालत में दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में सूचना मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात को अनमोल और रितु ऊना के विशाल मेगा मार्ट के पास आए हुए थे। इस बीच उन पर एकाएक कुछ युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें बचाव करते हुए अनमोल और रितु को कुछ चोटें आई हैं।

जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती कराया गया है। यहां पर उनका सीटी स्कैन के साथ अन्य स्वास्थ्य जांच को इमरजेंसी में किया गया है। रितु के अनुसार मेगा मार्ट की पार्किंग के पास खड़े हुए थे तभी यहां पर एक लड़का फोन पर बात कर रहा था और जैसे उन्होंने अपनी कार में जाना चाहा तो यहां पार्किंग में छिपे बैठे छह से सात लोगों ने उन पर तेजधार हथियारों संग हमला कर दिया। जिसमें उन्हें चोटें आई हैं।

रितु ने आरोप लगाया है कि हमलारों ने उसके सिर के बाल तक उखाड़ दिए हैं और चोटिल भी किया है। घायल युवती ने बताया कि वह इनमें से एक युवक शुभम रायजादा को पहचानती हैं और वह संतोषगढ़ का रहने वाला है।