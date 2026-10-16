ऊना में नशे पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 208 ग्राम चरस और 1.66 ग्राम चिट्टा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ऊना। जिला ऊना में नशे पर चोट करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई पर डटी हुई है। जिले में नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 208 ग्राम चरस और 1.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है।

पुलिस ने इन मामलों में तीन व्यक्तियों को नामजद कर मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किए हैं। पुलिस अब नशीले पदार्थों के स्रोत और तस्करी से जुड़े संपर्कों का पता लगाने में जुटी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम विशेष जांच इकाई (एसआइयू) ऊना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लाल सिंगी में रायजादा सर्विस स्टेशन के समीप खड़े एक व्यक्ति के बैग की तलाशी ली।