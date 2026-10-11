ऊना में चलेंगे K सीरीज के वाहन, मनपसंद का नंबर लेने का मौका; कितने में मिलेगा गाड़ी के लिए स्पेशल नंबर?

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में वाहन मालिकों को अपने वाहनों के लिए मनपसंद और आकर्षक पंजीकरण नंबर हासिल करने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। त्योहारी सीजन में उपमंडल प्रशासन ऊना ने के सीरीज की नई नंबर शृंखला शुरू की है। इसके तहत वाहन मालिक अपनी पसंद का नंबर लेने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।



इस शृंखला में सबसे अधिक आकर्षण 0001 नंबर को लेकर है, जिसका निर्धारित मूल्य पांच लाख रुपये रखा गया है। 0002-0010 तक 75 हजार न्यूनतम, 0011 से 0100 नंबरों का 50 हजार, इससे आगे 15 व 10 हजार शुल्क के साथ ई-नीलामी में विशेष नंबर ले सकते हैं।

मनपसंद नंबर का चलन बढ़ा इन दिनों वाहनों के लिए मनपसंद नंबर हासिल करने का चलन बढ़ रहा है। कई वाहन मालिक अपने वाहन को अलग पहचान देने के लिए विशेष अंकों वाले नंबरों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे नंबरों के लिए वाहन मालिकों के बीच प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। अब के सीरीज शुरू होने से ऊना उपमंडल में नए वाहन खरीदने पर पसंद का नंबर लेने का अवसर मिलेगा।

कितने में मिलेगा विशेष नंबर प्रशासन ने विशेष नंबरों के लिए शुल्क 10 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक निर्धारित किया है। ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुसार सबसे अधिक बोली लगाने वाले आवेदक को संबंधित नंबर आवंटित किया जाएगा। हालांकि, किसी विशेष नंबर की अंतिम कीमत बोली और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।