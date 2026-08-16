हिमाचल की ऊना जेल में बंद बेटे को सफेद पाउडर और गोलियां पहुंचाते पकड़ा पंजाब निवासी पिता, दोनों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश में ऊना के बनगढ़ स्थित जिला कारागार में मुलाकात के बाद एक विचाराधीन बंदी से संदिग्ध गोलियां और सफेद पाउडर बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में बंदी और उसके पिता के खिलाफ कारागार अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



पुलिस के अनुसार, जिला कारागार बनगढ़ के सहायक अधीक्षक ओंकार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया कि 14 अगस्त को करीब पौने चार बजे विचाराधीन बंदी प्रदीप कुमार, निवासी बागली कलां, तहसील समराला, जिला लुधियाना, पंजाब से उसके पिता बलवीर मुलाकात करने पहुंचे थे।

मुलाकात समाप्त होने के बाद मुख्य द्वार पर तैनात गेटकर्मी ने बंदी की तलाशी ली। इस दौरान उसके पास एक पुड़िया में गोलियां और सफेद पाउडर जैसी संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। सीसीटवी फुटेज देखने के बाद कार्रवाई मामले की पुष्टि के लिए जेल प्रशासन ने मुलाकात के दौरान की सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में कथित तौर पर बंदी के पिता बलवीर द्वारा अपने बेटे को संदिग्ध वस्तु पकड़ाते हुए दिखाई देने की बात सामने आई।